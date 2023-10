Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Schuhgeschäft in der Böhringer Straße (22.10.2023)

Radolfzell (ots)

Am Sonntagabend ist ein unbekannter Täter in ein Schuhgeschäft in der Böhringer Straße eingebrochen. Gegen 19.30 Uhr warf der Unbekannte eine Schaufensterscheibe neben dem Eingang ein und gelangte so in die Innenräume des Ladens. Dort entwendete er mehrere Paar Schuhe und flüchtete anschließend wieder durch die beschädigte Scheibe. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

