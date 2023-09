POL Schwaben Nord: Autobahnpolizisten mit richtigem Riecher

Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Freitagabend kam es in Eichleitnerstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Auf Grund der unklaren Umstände sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 19.50 Uhr waren ein Fiat und ein Audi in der Eichleitnerstraße unterwegs. Von dort wollten die beiden Fahrer nach links auf die B17 in Richtung Süden auffahren. Dabei kam ihnen ...

