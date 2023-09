POL Schwaben Nord: Weißer Audi und Unfallzeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitagabend kam es in der Wolfgangstraße zu einem zunächst größeren Polizeieinsatz. Am Ende soll eine "Watschn" der Auslöser gewesen sein. Gegen 18.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass es in einer Wohnung in der Wolfgangstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung käme. Dabei wäre auch ein Messer im Spiel. ...

