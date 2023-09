Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Laute Musik für zu Drogenfund

Augsburg (ots)

Lechhausen - Eine Mitteilung über laute Musik führte am Samstag (23.09.2023) schließlich zum Auffinden einer nicht unerheblichen Menge von Betäubungsmitteln. Nun wird gegen einen Augsburger ermittelt. Gegen 0.45 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über laute Musik am Lechufer im Bereich der Behringerstraße. Die Beamten trafen vor Ort auf einen Mann. Dabei fielen den Beamten nicht nur die Musik, sondern vor allem zwei Joints auf, welche der Mann dabei hatte. Es ergab sich zudem der Verdacht, dass noch weitere Betäubungsmittel in der Wohnung des Mannes sein könnten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung des Mannes im Stadtgebiet von Augsburg und wurden fündig. Einsatzkräfte stellten dort etwa 150 Gramm Marihuana sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.

