POL Schwaben Nord: Mit Stein beworfen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Mittwoch (20.09.2023) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Pkw in der Schenkendorfstraße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 ...

