POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (10.09.2023) kam es in der Toilettenanlage des McDonalds am Königsplatz offenbar zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 18-Jährigen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Gegen 02.30 Uhr soll es zu dem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Frau wurde vor Ort ärztlich versorgt. Die Kriminalpolizei Augsburg konnte den 19-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ...

mehr