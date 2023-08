Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Schule in Neuburg

Neuburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls, nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 8. August in die Räumlichkeiten einer Schule in Neuburg eingebrochen sind und einen Aufsitzrasenmäher entwendet haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu Abstellräumen auf dem Schulgelände in der Hauptstraße. Die Täter entwendeten einen Aufsitzrasenmäher der Marke John Deere, den sie mit Hilfe eines dunklen PKW mit Anhänger abtransportierten. Eine Zeugin informierte die Polizei darüber, dass sie außerdem kurze Zeit später einen weißen PKW am Tatort beobachtet hätte. Inwieweit dieser mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer Angaben zu den zuvor genannten Fahrzeugen am 8. August im Bereich der Schule machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell