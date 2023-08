Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizeiliche Bilanz zum 22. Schwedenfest

Wismar (ots)

"Nach dem vierten Tag des diesjährigen Schwedenfestes fällt das Resumee der Polizei positiv aus. Die Veranstaltung verlief bei bestem Wetter in friedlicher Atmosphäre und ohne größere Störungen. Die Zusammenarbeit aller Sicherheitspartner hat ebenfalls sehr gut funktioniert.", so der Einsatzleiter, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Schmidt.

Nur in Einzelfällen musste die Polizei strafverfolgend tätig werden. So nahmen Einsatzkräfte an den ersten drei Veranstaltungstagen in acht Fällen Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf. Am vierten Veranstaltungstag sicherten Einsatzkräfte der Polizei gemeinsam mit Feuerwehrkräften den Schwedenlauf ab. Währenddessen kam es im und um den Bereich der Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen.

Die Polizeiinspektion Wismar hat das Schwedenfest 2023 mit rund 70 eigenen sowie unterstützenden Kräften des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV begleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell