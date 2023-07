Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand eines Einfamilienhauses in St. Wendel-Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr wurde über Notruf ein Wohnhausbrand in der Straße "An Steinen" in Winterbach gemeldet. Die 67-jährige Bewohnerin des Hauses konnte sich unverletzt eigenständig aus dem Haus retten. Feuerwehrkräfte der Löschbezirke Winterbach, Bliesen, St. Wendel, mittleres Ostertal konnten den Brand bekämpfen. Vor Ort waren außerdem zwei RTW und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand im 1. Obergeschosse des 2 1/2 -geschossigen Einfamilienhauses aus. An dem Anwesen entstand durch den Brand und die Löscharbeiten hoher Sachschaden. Die Geschädigte wurde nach einer vorsorglichen Untersuchung im Krankenhaus von Angehörigen aufgenommen. Vor Ort erfolgt eine Spurensicherung zur Brandursachenermittlung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell