POL-OG: Offenburg - Nach Körperverletzung in Fachklinik

Offenburg (ots)

Nach zwei Körperverletzungsdelikten in der Offenburger Innenstadt am Freitagvormittag, wurde gegen einen Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 11:40 Uhr soll der 24-Jährige ohne ersichtlichen Grund zuerst in der Okenstraße einen Mann angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein. Im Anschluss soll er in der Hauptstraße einen weiteren Mann angegangen haben. Das zweite Opfer konnte mit Hilfe von weiteren Zeugen den 24-Jährigen jedoch festhalten. Der Tatverdächtige, der nun einem Ermittlungsverfahren wegen den Körperverletzungsdelikten entgegensieht, wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik überstellt.

