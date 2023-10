Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 328/Gemarkung Murr an der Murr: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (12.10.2023) um 10.25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 328, an der Kreuzung zur Kreisstraße 1608, ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Klein-Lkw Iveco (3,5t) von Großbottwar kommend in Fahrtrichtung Backnang. Er setzte zum Überholvorgang an, um mehrere vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 1608 prallte der Iveco auf einen vor ihm, auf der Linksabbiegerspur stehenden, VW Passat. Der 72-jährige Fahrer des Passat wollte nach links in einen Wanderparkplatz abbiegen. Der Iveco wurde durch den Zusammenstoß wieder auf die Fahrbahn Richtung Backnang abgewiesen und kollidierte dort mit dem von einem VW Touareg geführten Anhänger. Durch den Aufprall kamen der Lkw Iveco und der VW Touareg sowie dessen Anhänger von der Fahrbahn ab und im Feld zum Stehen. Das Gespann kippte hierbei auf die linke Fahrzeugseite. Der 20-jährige Fahrer des Iveco blieb unverletzt. Der Fahrer des VW Passat und der 60-jährige Fahrer des Fahrzeuggespanns wurden verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 43.000 Euro. Es waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und sechs Streifenfahrzeuge im Einsatz. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 15.15 Uhr an. Die Fahrbahn war einspurig durch polizeiliche Verkehrsregelung befahrbar. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell