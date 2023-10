Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295 Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer schwerverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Lenker einer Sattelzugmaschine die rechte Fahrspur der B295 von Renningen kommend in Fahrtrichtung Leonberg. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West musste ein 31-jähriger Lenker eines Pkw Audi, welcher die B295 in gleiche Richtung vor der Sattelzugmaschine befuhr, verkehrsbedingt an der dortigen Lichtzeichenanlage abbremsen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der Lenker der Sattelzugmaschine auf den vor ihm abbremsenden Pkw auf. Bei dem Versuch die Kollision zu verhindern, wich der Lkw-Fahrer zudem nach links aus und kollidierte mit einem ebenfalls wartenden Pkw Seat eines 34-Jährigen, welcher sich im Anschluss drehte und in die Schutzplanke abgewiesen wurde. Der Lkw-Fahrer sowie der Fahrer des Seat blieben unverletzt. Der Audi-Lenker wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Sattelzugmaschine blieb fahrbereit, die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Das Polizeirevier Leonberg und die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg waren mit der Unfallaufnahme beauftragt worden. Die B295 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Leonberg für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell