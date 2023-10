Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81: Betrunkener Lkw-Fahrer hält Mittagsschlaf mitten auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 18.20 Uhr fiel einer Polizeistreife des Polizeipräsidiums Einsatz ein außerdeutscher Sattelzug auf, der auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, kurz vor der Anschlussstelle Böblingen-Hulb, auf dem mittleren von drei Fahrstreifen stand. In der Annahme, es handle sich um ein Pannenfahrzeug, wurde der Lkw abgesichert und die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg verständigt. Die Kolleginnen und Kollegen trauten ihren Augen nicht, als der 48-jährige Fahrer bei der anschließenden Kontrolle des Führerhauses auf seiner Matratze in der Fahrerkabine lag und schlief. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 3,4 Promille. Der Fahrer wurde aus seinen Träumen gerissen und musste mit zur Blutentnahme. Sein Lkw wurde abgeschleppt.

