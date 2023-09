LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Sonneberg (ots) - Am Freitag ereignete sich gegen 11:00 Uhr an der Kreuzung Robert-Hartwig-Straße / Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 90-Jährige missachtete hier das Rotlicht der Fußgängerampel, der Fahrzeugführer, welcher bei seinerseits grünem Lichtzeichen auf die Ernst-Moritz-Arndt-Straße einbiegen wollte, übersah die Fußgängerin und fuhr sie an. Die Frau stürzte und verletzte sich am Kopf. ...

