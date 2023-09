LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am gestrigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Fahrer eines Transporters in Neuhaus am Rennweg im Bereich Waldweg zwischen einem Lieferfahrzeug und einem Tor eingeklemmt sei. Der 33-Jährige stieg vermutlich aus seinem Transporter aus um ein Haus zu beliefern. Dafür begab er sich an das Tor, welches sich vor seinem Fahrzeug befand. Das Kfz rollte vorwärts und ...

