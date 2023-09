Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bergischen Städtedreieck zu folgenden Anzeigen wegen Einbrüchen. Wuppertal - In der Schloßstraße versuchten Einbrecher zunächst die Eingangstür eines Kiosks aufzubrechen, bevor sie das Fenster des daneben befindlichen Imbisses aufbrachen (10.09.2023, 23:40 Uhr, bis 11.09.2023, 05:30 Uhr). Über Diebesgut ist nichts bekannt. Zwischen dem 10.09.2023 (21:00 Uhr) und dem 11.09.2023 (06:15 Uhr) wurde in der Siebeneicker Straße in ein Vereinsheim eingebrochen. Es wurden Bargeld, Kleidungsstücke und Wertgegenstände gestohlen. Am 10.09.2023, um 06:30 Uhr, sah eine Zeugin, wie ein Mann und eine Frau in ein Ladenlokal in der Obergrünewalder Straße einbrachen. Als kurze Zeit später die Polizei eintraf, waren die Einbrecher bereits wieder weg. Über eine Beute ist nichts bekannt. Im Zeitraum vom 09.09.2023 (20:30 Uhr) bis 10.09.2023 (10:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Pizzeria in der Ritterstraße. Dort stahlen sie Bargeld. In der Straße Blombacher Bach drangen Unbekannte auf das Gelände einer Firma und eine Produktionshalle ein (09.09.2023, 16:00 Uhr, bis 11.09.2023, 00:15 Uhr). Über Diebesgut ist nichts bekannt. Remscheid - In der Straße Dörrenberg hebelten Unbekannte am 10.09.2023 die Haustür eines Reihenhauses auf, entwendeten den Fahrzeugschlüssel des Porsche Macan, der vor der Tür geparkt war und entwendeten das Fahrzeug. Die Schadenshöhe liegt bei circa 50.000 Euro. In der Straße Im Haddenbruch hebelten Einbrecher zwischen dem 08.09.2023 (14:00 Uhr) und dem 10.09.2023 (13:00 Uhr) eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am 10.09.2023, um 23:10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Stockder Straße ein. Sie stahlen Elektroartikel und eine Tasche. Solingen - Im Zeitraum von 13:50 Uhr bis 18:50 Uhr brachen am 10.09.2023 Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Am alten Stadion ein. Über eine mögliche Beute gibt es bislang keine Erkenntnisse. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell