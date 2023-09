POL-W: W - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleiner Werth sind am Freitagabend (08.09.2023) mehrere Personen verletzt worden. Vier von ihnen schwer. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache gegen 19:00 Uhr in einer Wohnung im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Ein 57-jähriger Bewohner der Wohnung wurde von Rettungskräften schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht. Zwei ...

