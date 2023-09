Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Mehrfamilienhaus in der Straße Kleiner Werth

Wuppertal (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleiner Werth sind am Freitagabend (08.09.2023) mehrere Personen verletzt worden. Vier von ihnen schwer.

Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache gegen 19:00 Uhr in einer Wohnung im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Ein 57-jähriger Bewohner der Wohnung wurde von Rettungskräften schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht.

Zwei weitere Personen sprangen noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem 2. Obergeschoss auf eine Grünfläche hinter dem Haus. Auch sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Darüber hinaus erlitt ein Angehöriger des Rettungsdienstes der Feuerwehr eine Rauchgasintoxikation, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar.

Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.(tk)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell