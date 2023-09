Polizei Wuppertal

POL-W: Hochwertiger Pkw kurz nach Entwendung sichergestellt, 3 Tatverdächtige festgenommen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 10.09.2023 kam es in der Emilstraße in Wuppertal zur Komplettentwendung eines hochwertigen Mercedes AMG aus der Garage eines Einfamilienhauses. Der Wagen mit einem Zeitwert von etwa 180.000EUR wurde mit dem zuvor aus dem Haus entwendeten Originalschlüssel geführt. Gegen 05:00h konnte der Geländewagen in der Hügelstraße in Wuppertal geortet und in der Folge angetroffen werden. Drei der 4 Insassen wurden vor Ort festgenommen. Nach dem vierten Täter wird gefahndet. Die festgenommenen 17 bzw. 18 Jahre alten jungen Männer wohnen alle in Wuppertal. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. ti

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell