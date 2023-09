Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann steckt mit Arm im Zigarettenautomat fest

Uslar (ots)

Bodenfelde, Uslarer Straße, Samstag, 09.09.23, 22.45 Uhr

BODENFELDE (st) Hilflose Person

Als ein 37 - Jähriger Mann, nachdem er bezahlte, keine Zigaretten am Automaten bekam, steckte er seine Hand soweit in den Ausgabeschacht des Automaten, dass er darin stecken blieb und sich selbstständig nicht mehr befreien konnte. Der Mann konnte nach Einsatz von Notarzt und Feuerwehr aus dem Automaten befreit werden und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell