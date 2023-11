Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Brand Am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 6.30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Straße Zum Kuhlen gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Brand in einem leer stehenden Putenstall. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel löschte das Feuer. Sie waren mit fünf Fahrzeugen und 28 Personen im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta PHKin ...

