Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Einbrecher werden ertappt und flüchten Am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 22.50 Uhr, brachen zwei männliche, bislang unbekannte Personen in ein gewerblich genutztes Gebäude in der Straße Im Eichengrund ein. Dabei wurden sie von einem Zeugen überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Personen trugen schwarze Bekleidung mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise ...

mehr