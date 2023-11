Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbrecher werden ertappt und flüchten

Am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 22.50 Uhr, brachen zwei männliche, bislang unbekannte Personen in ein gewerblich genutztes Gebäude in der Straße Im Eichengrund ein. Dabei wurden sie von einem Zeugen überrascht und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Personen trugen schwarze Bekleidung mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 17. November 2023, 14.00 Uhr und Samstag, 18. November 2023, 9.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damen-Pedelec der Marke Kalkhoff Impulse, welches gesichert in der Schweriner Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Molberger Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei stellten sie fest, dass der Man unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 15.52 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der B213 aus Ahlhorn kommend in Richtung Cloppenburg. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg befuhr die Bether Straße/B213 aus Cloppenburg kommend in Richtung Ahlhorn auf der Linksabbiegerspur, um dann auf die B213 Richtung Cloppenburg-Nord aufzufahren. Beim Auffahren auf die B213 kam es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 51-jährige Autofahrer, der 61-jährige Autofahrer sowie dessen 33-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 15.35 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Bether Straße in Richtung Osterstraße. Dabei fuhr er auf einen im ruhenden Verkehr stehenden 45-jährigen Autofahrer aus Garrel auf. Dieser wurde leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 17.00 Uhr fuhren eine 61-jährige Autofahrerin aus Garrel und ein 19-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Beverbrucher Damm in Richtung Kellerhöhe. Hier wollte der 19-jähriger Autofahrer die vor ihm fahrende Autofahrerin überholen. Gleichzeitig wollte diese jedoch nach links auf ein Grundstück abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen leicht verletzt wurden.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. November 2023, gegen 10.50 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Lastkraftwagen auf der Hauptstraße in Richtung Varrelbuscher Straße. Im Vorbeifahren beschädigte der LKW den linken Außenspiegel eines Wohnmobils. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

