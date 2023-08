Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher in Dillingen festgenommen

33-Jähriger Dillinger sitzt jetzt in Haft

Dillingen (ots)

Saarbrücken/Dillingen. Über 20 Taten im Raum Saarlouis und Dillingen soll der Mann nach Überzeugung der Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität seit August 2023 verübt haben. Nach seiner heutigen Vorführung vor dem Haftrichter sitzt er jetzt in der JVA Saarbrücken.

Der aus Dillingen stammende Mann nutzte zur Lüftung offenstehende bzw. gekippte Fenster und Türen, um in Wohnungen einzudringen. Dort suchte er Bargeld, Uhren und Schmuck.

Eine Zeugin fotografierte am vergangenen Samstag (26.08.2023) einen ihr verdächtig erscheinenden Mann, der mit einem E-Scooter in Saarlouis unterwegs war. Die Ermittler vermuteten einen Zusammenhang mit einem in räumlicher Nähe versuchten Einbruch. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zum dem Wohnungslosen, der der Polizei wegen zahlreicher Eigentumsdelikte bekannt ist.

Am gestrigen Montagmorgen (28.08.2023) nahmen ihn Einsatzkräfte in Dillingen fest. Dabei versuchte der Mann noch, eine weiße Damenhandtasche zu verbergen, in der sich Schmuck befand.

Bei dem Schmuck könnte es sich um Diebesgut handeln, das bislang noch keiner Tat zugeordnet werden kann. Hinweise hierzu nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

So können sie sich vor Wohnungseinbrüchen schützen:

- Gekippte Fenster sind offene Fenster! Schließen Sie deshalb Fenster und Türen, auch wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur kurzfristig verlassen! - Überquellende Briefkästen, tagelang geschlossene Rollläden deuten auf die Abwesenheit der Bewohner hin! Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte, bei längerer Abwesenheit, etwa im Urlaub, nach dem Rechten zu sehen! - Verbessern Sie den Einbruchschutz ihrer Wohnung oder Ihres Hauses! Nutzen Sie dazu unser kostenloses Angebot! Vereinbaren Sie einen Termin zur Einbruchschutzberatung unter 0681/962-3535.

