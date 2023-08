Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Schon wieder mit Schockanrufen erfolgreich

Betrüger machten Beute im Wert von über 50.000 Euro

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Eine 85 Jahre alte Frau und ein 80-jähriger Mann aus dem Regionalverband wurden gestern (23.08.2023) Opfer der Betrüger. Die Polizei warnt deshalb erneut vor dieser fiesen Masche.

Gegen 11 Uhr am gestrigen Mittwoch klingelte das Telefon bei dem ahnungslosen Mann. Angeblich habe seine Ehefrau einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sitze jetzt bei der Polizei in Saarbrücken in Haft. Für die Freilassung organisierte der besorgte Ehemann bei verschiedenen Banken mehrere 10.000 Euro und übergab das Geld auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Saarbrücken an einen Unbekannten. Die glaubhaft vorgetragene Geschichte fiel auf, als der Betrogene die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt aufsuchte, um seine Gattin dort in Empfang zu nehmen.

Ähnlich erging es der durch einen Anruf gegen 12:30 Uhr überrumpelten und geschockten Seniorin. Die Frau übergab wertvollen Schmuck an der Haustüre an einen ihr unbekannten Mann, weil sie ihre Tochter nach einem schweren Verkehrsunfall in Haft wähnte.

Rund 40 Anrufe mit dem gleichen Inhalt registrierte die saarländische Polizei am gestrigen Nachmittag im Saarland, überwiegend im Regionalverband. So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

- Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld verlangen, legen Sie sofort auf und heben Sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab! - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! - Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

Weitere Informationen zu Enkeltrick, Schockanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei.saarland.de.

