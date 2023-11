Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 19. November 2023, zwischen 17.50 Uhr und 18.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damen-Pedelec, welches an einer Tankstelle im Bergweg verschlossen abgestellt wurde. Es handelt sich dabei um ein KTM Mociaa City. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 22. November 2023, 22.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in Oythe, ein graues Pedelec des Herstellers Kalkhoff. Das Rad war mittels Kettenschloss gesichert vor dem dortigen Pfarrheim abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl

Am Dienstag, 21. November 2023, gegen 18.00 Uhr, betraten fünf bislang unbekannte Personen nacheinander den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hauptstraße. Während die Kassiererin von zwei Personen abgelenkt wurde, entwendeten die anderen drei Personen E-Vapes und Alkohol. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 22. November 2023, 23.05 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Osnabrück mit einem Pkw die Lohner Straße, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Der 23-Jährige händigte zunächst den Führerschein eines Freundes aus und gab an, diesen wohl verwechselt zu haben. Seine eigener ausländische Führerschein befinde sich zur Umschreibung bei der Fahrschule. Da der Mann jedoch seinen ordentlichen Wohnsitz schon im Februar 2023 in der Bundesrepublik Deutschland begründe hatte, hatte diese Fahrerlaubnis die Gültigkeit verloren.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. November 2023, 12.30 Uhr wurde in der Vechtaer Marsch ein dort abgestellter weißer Fiat Doblo durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Die unfallverursachende Person setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer (04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. November 2023, um 18.25 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw den Außenspiegel eines VW Golf, welcher geparkt in der Lindenstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 22. November 2023, 18.21 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Pkw den Wiesenweg. Als der Mann nach rechts in die Sanderstraße abbiegen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Atemalkoholgehalt durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

