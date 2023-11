Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Dieb hat es auf Weihnachtsdekoration abgesehen

Am Donnerstag, 23. November 2023, kurz vor 19.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte, männliche Person Weihnachtsdekoration vor einem Haus in der Stifterstraße zu entwenden. Als er von einer Zeugin überrascht wurde, flüchtete er ohne Diebesgut mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Person soll ca. 180-185 cm groß, ca. 35 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er trug eine blaue Softshelljacke, eine Jeans sowie eine Kapuzenmütze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5656083

Am Mittwoch, 22. November 2023, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr kam es bereits wie berichtet zu einem Diebstahl eines Pedelec. Nun wurde ein weiterer Diebstahl angezeigt. Eine bislang unbekannte Person entwendete erneut in der Straße Oythe ein Pedelec des Herstellers Excelsior, Modell Pearl CB. Das Rad stand gesichert am dortigen Pfarrheim während einer Chorprobe. Darüber hinaus soll ein weiteres Rad entwendet worden sein, welches jedoch in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden wurde. Zeuge, die Angaben zu einer verdächtigen Person geben können, werden gebeten, Kontakt zur Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) aufzunehmen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 21. November 2023, in der Zeit von 09.15 Uhr bis 11.15 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Großen Straße ein Pedelec des Herstellers KTM. Das Rad war mittels Zahlenschloss gesichert an der dortigen Kirche abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Am Samstag, 18. November 2023, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 17.00 Uhr wollten unbekannte Personen in der Bachstraße in ein Einfamilienhaus einbrechen. Es blieb beim Versuch. Das Wohnhaus wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/95047-0) entgegen.

Lohne - Kfz-Aufbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. November 2023, 17.00 Uhr und Donnerstag, 23. November 2023, 6.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Transporter und entwendeten hochwertige Werkzeuge. Das Fahrzeug stand in der Platanenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 21. November 2023, zwischen 21.00 Uhr und 7.30 Uhr zerstach eine bislang unbekannte Person den rechten Vorderreifen eines Daimler E350d, welcher in der Straße Am Hof Urlage stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 23. November 2023, 06.03 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Vechta die Kopernikusstraße in Vechta und beabsichtigte nach links auf das dortige Betriebsgelände zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Fahrradfahrer aus Helmstedt, der in entgegengesetzter Richtung nach links in die Kopernikusstraße einbog. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag, 14.11.23 bis 21.11.23 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer an der Großen Straße und entfernte sich anschließend, ohne Angaben seiner Personalien. Der Schaden beträgt 2.500,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Telefon 0 54 93 / 91 35 60.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 23. November 2023, gegen 15.15 Uhr, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Vechtaer Straße in Richtung Dinklager Straße. Im Einmündungsbereich zur Straße Wicheler Flur musste sie verkehrsbedingt halten. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Vechta fuhr daraufhin hinten auf, wodurch die 43-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. November 2023 um 12.00 Uhr stellte die eine Frau ihren Pkw VW Taigo auf einem Parkplatz an der Wiesenstraße ab. Als sie diesen am 23.11.23 um 07.40 Uhr wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung fest. Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Bakum- Verdächtiger illegaler Schrottsammler führt die Polizei zu einer illegalen Wertstoffsammelstelle

Am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 15.00 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Transporter, der auf der Elmelager Straße in Bakum, in Fahrtrichtung Bakum unterwegs war. Fahrer des Fahrzeuges war ein 34-jähriger Mann aus Löningen. Dieser gab bei der Kontrolle gegenüber den Beamten an, dass er Schrott zu einer Sammelstelle nach Bakum fahren wolle. Die Sammelstelle sei auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Elmelager Straße.

Da den Beamten eine solche Sammelstelle nicht bekannt war, folgten sie dem Löninger, auf dessen Ladefläche diverser Schrott transportiert wurde, darunter auch Elektroschrott. Auf dem landwirtschaftlichen Gelände - in einem nicht einsehbaren Bereich- staunten die Beamten anschließend nicht schlecht. Denn dort wurde offensichtlich "illegal" Schrott abgelagert und auch sortiert. Denn neben einem großen Schrotthaufen wurden dort auch diverse Containern und ein Kranfahrzeug festgestellt. Die Ermittlungen richten sich nun gegen einen 73-jährigen Bakumer, der die Anlage, betreibt. Gegen diesen wurde ein Umweltstrafverfahren eingeleitet. Dem 34-jährigen Löninger erwartet ebenfalls eine Anzeige wegen illegalem Schrottsammeln.

