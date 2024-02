POL-OH: POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB-Anschlussstelle Fulda-Mitte durch verlorene Ladung - Nachtrag der Uhrzeit

Hilders (ots) - Am Montag, den 19.02.2023 gegen 15:00 Uhr, kam es in der Dorfmitte von Simmershausen zu einem beinahe Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein schwarzer Wagen (vermutlich PKW Ford) kam aus dem Rhönweg und wollte nach rechts, über einen abgesenkten Bordstein, auf die Straße, Am Aixfeld, in Richtung Dorfmitte, fahren. Dabei übersah der oder die Fahrer / Fahrerin das von links kommende Fahrzeug, ...

mehr