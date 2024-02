Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Die Polizei bittet um Mithilfe

Hilders (ots)

Am Montag, den 19.02.2023 gegen 15:00 Uhr, kam es in der Dorfmitte von Simmershausen zu einem beinahe Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein schwarzer Wagen (vermutlich PKW Ford) kam aus dem Rhönweg und wollte nach rechts, über einen abgesenkten Bordstein, auf die Straße, Am Aixfeld, in Richtung Dorfmitte, fahren. Dabei übersah der oder die Fahrer / Fahrerin das von links kommende Fahrzeug, welches von der Straße Am Aixfeld ebenfalls in Richtung Dorfmitte fuhr. Das vorfahrtberechtigte Fahrzeug musste nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug zu verhindern. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Bordstein. Es entstand Sachschaden am anderen Fahrzeug.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Hilders unter der 06681/ 96120 oder bei der Online Wache der Hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell