Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Bankmitarbeiter - Fahrraddiebstahl - Einbruch in Bürogebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Falsche Bankmitarbeiter

Alheim. Unbekannte Betrüger gaben sich am Freitagnachmittag (16.02.) gegenüber einem 33-jährigen Mann aus Alheim am Telefon als Bankmitarbeiter aus.

Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte der Schwindler den Alheimer, seine Online-Zugangsdaten zum Bankportal zu nennen. In der Folge kam es dann zu mehreren unbefugten Abbuchungen in noch unklarer Höhe vom Konto des 33-Jährigen.

Polizei sensibilisiert:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon als Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an. Aber ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu.

Fahrraddiebstahl

Rotenburg. Ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Specialized, Typ Epic, wurde zwischen Freitag (16.02.) und Montag (19.02.) zum Ziel unbekannter Täter. Im Tatzeitraum stand das mit einem Schloss gesicherte Zweirad, im Wert von etwa 2.400 Euro, in der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Heienbach". Wie genau die Täter in die Garage gelangten, ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld. Zwischen Freitagnachmittag (16.02.) und Montagmorgen (19.02.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Dudenstraße ein. Nach momentanem Kenntnisstand hebelten die Einbrecher eine rückwärtig gelegene Tür des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand allerdings Sachschaden von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell