POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall mit Leichtverletztem

Petersberg. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Montag (19.02.) leicht verletzt. Ein 61-jähriger Linienbus-Fahrer befuhr gegen 7:40 Uhr die Schulstraße aus Richtung Steinhäuser Straße kommend in Richtung Hauptstraße und wollte nach momentanen Erkenntnissen auf diese einbiegen. Hierbei stieß der Busfahrer aus noch unklarer Ursache gegen den Krad-Fahrer, welcher die Hauptstraße aus Richtung L 3429 kommend in Richtung Fuldaer Straße befuhr. Der 17-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Kirchheim. In der Zeit von Freitag (16.02.), gegen 18:45 Uhr bis Samstag (17.02.), gegen 8 Uhr, parkte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim seinen grauen Audi A3 ordnungsgemäß am seitlichen Straßenrand in der Straße "Sauerbach" Höhe der Hausnummer 14. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrerseite des abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Hauneck. Am Montag (19.02.), gegen 13:45 Uhr, befuhren ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld und ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck in dieser Reihenfolge die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Kurz vor der Abfahrt Unterhaun/ Rotensee bremste der 44-Jährige nach momentan vorliegenden Informationen aus noch unbekannten Gründen stark ab. Der 29-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 44-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass dem Verkehrsunfall wechselseitige Überholmanöver vorausgegangen seien sollen. Aus diesem Grund bittet die Polizeistation Bad Hersfeld Zeugen, die diesen Unfall beziehungsweise die Überholmanöver gesehen haben sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (19.02.), gegen 19:15 Uhr, parkte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen braunen VW Passat auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Max-Becker-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ausparken und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Montag (19.02.), gegen 14.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die K 72 aus Richtung Stadtmitte Bebra kommend in Richtung B 27 Auffahrt Bebra-Nord. In einer Linkskurve kam der unbekannte Pkw nach vorliegenden Erkenntnissen aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die neben der Fahrbahn befindliche Schutzplanke. Dadurch entstand Schaden von rund 450 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zufolge soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grünen Kombi gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

VB

Unfallflucht

Alsfeld. Am Montag (19.02.), gegen 14 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Strecke zwischen Ober-Ohmen und Unter-Seibertenrod (L3073) aus noch unklarer Ursache nach momentanen Erkenntnissen auf die Gegenfahrspur. Daraufhin musste ein Lkw mit Anhänger nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Anschließend entfernte sich der entgegenkommende Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Unmittelbar nach dem Unfall hielt nach bekanntgewordenen Informationen ein bislang unbekannter Zeuge bei dem verunfallten 57-jährigen Lkw-Fahrer aus Gießen an und gab an, hinter dem Verursacher hergefahren zu sein und den Unfallhergang beobachtet zu haben.

Die Polizei in Osthessen sucht nun nach diesem Zeugen sowie weiteren Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. Dieser werden gebeten, sich an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Alsfeld

