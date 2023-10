POL-UN: Holzwickede - Polizeieinsatz an zwei Schulen abgeschlossen

Holzwickede (ots) - Polizei und ehrenamtliche Seniorenhelfer klären am Weltspartag (30.10.2023) über Betrügereien und andere Straftaten auf. In der Zeit von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr sind sie in der Sparkassenfiliale an der Hauptstraße zu finden. Gerade Betrug im Zusammenhang mit u.a. Zahlungskarten sowie Taschendiebstahl, aber auch das richtige Verhalten beim ...

