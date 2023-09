POL-K: 230905-2-K Zeugenaufruf - Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Köln (ots) - Ein Polizeihund hat am Samstagabend (2. September) in der Altstadt am Gülichplatz einen Einbrecher (29) auf frischer Tat im Standesamt der Stadt Köln gestellt. Dabei erlitt der 29-Jährige leichte Bissverletzungen, als ihn die fünf Jahre alte Spürnase in einem Versteck im Gebäudekeller entdeckte. Gegen 22.40 Uhr war zunächst die Alarmanlage durch ...

mehr