POL-K: 230904-4-Lev Hochmotorisierte Autos nach Flucht vor Polizei sichergestellt

Die Polizei Köln hat am Sonntagabend (3. September) in Leverkusen-Wiesdorf zwei Raser (18, 19) gestoppt und die hochmotorisierten Wagen der beiden jungen Männer sowie deren Mobiltelefone und einen Führerschein beschlagnahmt. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, auf der Solinger Straße in Höhe einer Ampel bei "Rot" gefahren zu sein und ihre Autos mit durchdrehenden Reifen bis zu 100 km/h in einer 30er-Zone beschleunigt zu haben. Der 19-Jährige, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, soll mit seinem Mercedes CLS zudem auf der Straße "An der Dingbank" einen entgegen-kommen Autofahrer (57) zu einer Notbremsung gezwungen haben.

Den Polizisten waren die Mercedes AMG und CLS gegen 18.15 Uhr auf der Netzestraße aufgefallen, worauf sie ihren Streifenwagen wendeten. Beide Fahrer beschleunigten daraufhin ihre Fahrzeuge. Hinzugerufene Einsatzkräfte stellten die aus Leverkusen stammenden Fahrer auf der Barmerstraße sowie auf einem Grundstück an der Kaiserstraße. Beide erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. (ph/iv)

