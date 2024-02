Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Sportstätte - Brand von sogenannter "Dogstation" - Nach mehreren Straftaten - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Sportstätte

Philippsthal. Eine Tennishalle in der Straße "Am Bad" wurde in der Nacht zu Freitag (16.02.) Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand zerstörten die Einbrecher eine rückwärtig gelegenen Terrassentür der Sportstätte und gelangten so in das Gebäude. Mitsamt einer noch unbekannten Menge Bargeld und einem Lautsprecher der Marke Teufel flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt. Sie hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von sogenannter "Dogstation"

Rotenburg. Am Samstagabend (17.02.) kam es gegen 20.10 Uhr zum Brand einer sogenannten "Dogstation" in der Straße "Am Wittich". Nach derzeitigen Informationen warfen bislang unbekannte Täter einen Böller in das Entsorgungsbehältnis, wodurch die darin befindlichen Kotbeutel Feuer fingen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach mehreren Straftaten - Zeugen gesucht

Niederaula/ Friedewald. In der Nacht zu Montag (19.02.) kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohngebäude, Garagen und Pkw sowie in ein Geschäft. Entwendet wurden dabei Wertgegenstände sowie Fahrräder und Autos. Insgesamt entstand hoher Schaden. Bislang sind der Polizei folgende Straftaten bekannt geworden:

Einbruch in Keller

Niederaula. In einen Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Hängeberg" brachen mindestens zwei Unbekannte am Montagmorgen (19.02.), gegen 1.25 Uhr, ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst unberechtigten Zugang zu einem Pkw auf dem Grundstück und anschließend einer dortigen Garage. Hierdurch gelang es den Einbrechern schließlich auch die Kellerräume, aus denen sie zwei Pkw-Schlüssel und eine Fernbedingung des Garagentors stahlen, zu betreten. Vermutlich wurden die Täter kurz darauf gestört, woraufhin sie von der weiteren Tatbegehung abließen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Einbruch in Fahrradgeschäft

Friedewald. Am Montag (19.02.), gegen 3.05 Uhr, brachen dann Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Im Rötchen" ein. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhren die Einbrecher mit einem Pkw gegen ein Tor des Verkaufsraums und gelangten so unbefugt in das Gebäude. Anschließend stahlen sie zwei Pedelecs im Wert von insgesamt etwa 19.000 Euro. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein rotes und ein graues Zweirad der Marke Mondraker. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss auf den beiden Pedelecs vom Tatort. Das Auto - einen Opel Zafira - ließen sie zurück. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 150.000 Euro.

Einbruch und Diebstahl von Pkw

Niederaula. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der zurückgelassene Opel Zafira am Montag (19.02.), gegen 1.40 Uhr, in der Breslauer Straße entwendet worden war. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Wert von etwa 40.000 Euro vor einer Garage eines Einfamilienhauses. Darüber hinaus hatten sich die Täter über die Garage unbefugten Zugang zu den Wohnräumen des Hauses verschafft. Nach momentanen Informationen entwendeten sie neben dem Pkw noch ein Fahrrad sowie einen geringen Bargeldbetrag. Vor dem Wohnhaus fanden die Ermittler dann noch zwei Fahrräder von zunächst unbekannter Herkunft auf.

Mehrere Autos geöffnet und Fahrräder gestohlen

Niederaula. Bei der Anzeigenaufnahme in der Breslauer Straße stellte sich heraus, dass die beiden aufgefundenen Fahrräder zuvor von einem Nachbargrundstück eines Mehrfamilienhauses entwendet worden waren. Darüber hinaus hatten die Unbekannten unberechtigt einen dort abgestellten Skoda Octavia sowie einen BMW X1 geöffnet und einen Laptop sowie Schlüssel im Wert von rund 1.000 Euro daraus gestohlen.

Pkw gestohlen

Hauneck/ Niederaula. Am Montagmorgen (19.02.), gegen 6.30 Uhr, stellte dann ein Eigentümer das Fehlen seines grauen VW T-Cross fest und meldete es der Polizei. Das Auto war zur Tatzeit in der Straße "Zur Burg" in Rotensee abgestellt gewesen. Es konnte am selben Tag in der Straße "Im Seckenbiegen" in Niederaula wieder aufgefunden werden. An dem VW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Gestohlener Sprinter aufgefunden

Hauneck/ Friedewald. Bei der Anzeigenaufnahme des gestohlenen VW fanden die Beamten dann unweit entfernt auf einem Schottenparkplatz mehrere Gegenstände aus dem T-Cross und einen offenstehenden, roten Mercedes Sprinter auf. Wenig später informierte der Eigentümer des Mercedes die Polizei über den Diebstahl des Fahrzeugs von einem Betriebsgelände in der Straße "Herrmannshof" in Friedewald. Auch an dem Sprinter entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe.

Täterbeschreibung: Zeugenaufruf

Sowohl bei dem Einbruch in die Kellerräume in der Straße "Am Hängeberg" in Niederaula als auch beim Einbruch in den Fahrradladen in Friedewald können zwei Täter folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- schwarze Hose - schwarze Jacke - helle Handschuhe - dunkle Schuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln - schwarze Mütze - dunkle Maskierung - Stirntaschenlampe

Täter 2:

- schwarze Hose - schwarze Jacke - schwarze Sportschuhe mit weißen Applikationen - hellgraue Mütze - helle Handschuhe

Momentan muss davon ausgegangen werden, dass alle oben genannten Taten miteinander in Verbindung stehen. Dies müssen die polizeilichen Ermittlungen jedoch erst klären. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls geschädigt wurden, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

