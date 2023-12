POL-VDMZ: Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Kettenheim (ots) - Bei der Kontrolle eines 23-jährigen PKW-Fahrers am 11.12.2023 gegen 09.15 Uhr auf dem Parkplatz Hauxberg an der A 61 bei Kettenheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv auf mehrere Drogenarten. Schließlich räumte der 23-Jährige auch ein, am Vorabend und auch am vergangenen Wochenende Drogen konsumiert zu haben. Im Auto des ...

