Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich bei Gundersheim

A 61/Gundersheim (ots)

Eine 23-Jährige kam am 11.12.2023 gegen 0 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe Gundersheim aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr vermutlich auf eine Schutzplanke auf und überschlug sich mit ihrem PKW. Der Wagen blieb anschließend hinter der Schutzplanke auf der Seite liegen. Die junge Frau wurde durch Ersthelfer aus dem Auto befreit. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

