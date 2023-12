Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Gleich in zwei Fällen zogen Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 7.12.2023 Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss standen. Gegen 20:34 Uhr kontrollierte eine Streife an der A 61 in Höhe Lonsheim einen 34-jährigen Fahrer eines PKW. Er zeigte bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf Drogeneinfluss. Fast zeitgleich überprüfte gegen 20:40 eine weitere Streife in Höhe Stromberg einen 22-jährigen Fahrer eines PKW. Auch er zeigte während der Verkehrskontrolle Anzeichen auf Drogeneinfluss. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und die beiden Männer mussten mit zur Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihnen drohen nun mindestens ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

