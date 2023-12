POL-VDMZ: Weizen auf der Autobahn verloren

A 61/Alzey (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten kam es am 4.12.2023 gegen 08.10 Uhr auf der A 61 in Höhe Alzey. Dort befuhren eine 37-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann jeweils mit ihren PKW die A 61 auf der linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen. In Höhe der Anschlussstelle Alzey musste die 37-Jährige wegen einer Staubildung abbremsen. Der 59-Jährige erkannte dies offenbar zu ...

