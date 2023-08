POL-PDLU: Unfall mit Personenschaden

Mutterstadt/Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Vormittag wurden in Mutterstadt im Bereich des Pfalzrings und der Schifferstadter Straße Kontrollen des LKW-Durchfahrtsverbots aufgrund der Baustelle auf der L524 durchgeführt. Hierbei wurden 6 Verstöße geahndet. Weiterhin wurden noch 4 Gurtverstöße festgestellt. Am Mittag wurden bei einer Kontrolle in der Burgstraße in Schifferstadt je drei Handy- und Gurtverstöße sanktioniert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr