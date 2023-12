Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall auf linker Spur - zwei Verletzte

A 61/Alzey (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten kam es am 4.12.2023 gegen 08.10 Uhr auf der A 61 in Höhe Alzey. Dort befuhren eine 37-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann jeweils mit ihren PKW die A 61 auf der linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen. In Höhe der Anschlussstelle Alzey musste die 37-Jährige wegen einer Staubildung abbremsen. Der 59-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und prallte auf das Fahrzeugheck des PKW der 37-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zusammen ca. 20.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 37-Jährige und ihre 40-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser verbracht. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die linke Fahrspur und leitete den Verkehr über die rechte Spur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ein Team des Rettungsdienstes und die Feuerwehr Alzey mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kräften.

