POL-VDMZ: A61 - Negativbeispiel für einen Autotransport

A 61/Stomberg (ots) - Einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten verursachte am 23.11.2023 gegen 16 Uhr eine Person, die mit einem LKW einen plötzlichen Spurwechsel vollzog. Der LKW wechselte in der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West in Richtung Ludwigshafen fahrend plötzlich von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. An der Unfallstelle befindet sich baustellenbedingt eine ...

mehr