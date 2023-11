Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Alkoholeinfluss in die Schutzplankenelemente im Baustellenbereich

Heidesheim (ots)

In den Morgenstunden des 25.11.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich des Autobahnkreuzes Mainz-Süd der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Hierbei kollidierte ein alleinbeteiligter, 47-jähriger Fahrer eines PKW an zwei Stellen mit der aufgestellten, variablen Mittelschutzplanke. Der enorme Aufprall verschob die Plankenelemente derart, dass der linke Fahrstreifen der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen nicht mehr befahrbar war und durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden musste. Im Laufe des Vormittags wurden die Elemente durch die Autobahnmeisterei wieder in die korrekte Position gerückt, so dass der Verkehr auch in Fahrtrichtung Bingen wieder auf zwei Fahrstreifen fließen konnte. Hierzu musste die Fahrbahn in Richtung Bingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Das stark beschädigte Fahrzeug und der Fahrer konnten an der Anschlussstelle Hechtsheim-West ausfindig gemacht werden. Bis dorthin war der vermeintlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer nach dem Unfall, teilweise auf den Felgen, noch weitergefahren. Aufgrund des Ereignisses wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Autobahnpolizeistation Heidesheim oder jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell