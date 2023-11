POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss in Schlangenlinien unterwegs

A 61/Gensingen (ots) - Offenbar zu schnell war ein 25-jähriger Fahrer eines PKW am 21.11.2023 gegen 06:50 Uhr, der an der Anschlussstelle Bad Kreuznach von der Fahrbahn abkam. Dabei befuhr der 25-Jährige zunächst die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Als er am Anschluss Bad Kreuznach die Autobahn verlassen wollte kam er in der Kurve offenbar aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ...

