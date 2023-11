Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer übersieht PKW

A 63/Bischheim (ots)

Ein 38-jähriger Fahrer eines LKW übersah am 20.11.2023 gegen 18 Uhr auf der A 63 bei Bischheim beim Ausscheren einen von hinten herannahenden PKW. Dieser konnte nicht ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei waren der 38-Jährige und der 24-jährige Fahrer des PKW auf der A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. In Höhe Bischheim wollte der 38-Jährige dann ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen und zog auf die linke Spur. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der linken Spur fahrenden PKW des 24-Jährigen. Dieser wurde beim Aufprall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden am PKW des 24-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro. Am LKW stand nur leichter Sachschaden. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die Feuerwehr Kirchheimbolanden mit vier Fahrzeugen und 22 Kräften, sowie der Rettungsdienst.

