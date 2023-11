Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zwei mal über Abbiegespur überholt

L 408/Bornheim und Biebelnheim (ots)

Sehr eilig hatte es offenbar ein 58-jähriger Fahrer eines PKW, der einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 14.11.2023 gegen 17:35 Uhr auf der L 408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim aufgefallen war. Dort überholte der Mann, der aus Richtung Bornheim kam und in Richtung B 271 fuhr über den Abbiegestreifen der Gegenspur einen anderen PKW und fuhr weiter Richtung des ehemaligen Kronkreuzes. Im weiteren Verlauf der L 408 überholte der Mann in Höhe der Anschlussstelle Biebelnheim erneut über den Abbiegestreifen der Gegenfahrbahn. Dass bei beiden Überholmanövern die Streife hinter ihm war, bemerkte der 58-Jährige offensichtlich erst dann, als die Polizisten ihn zur Kontrolle aus dem Verkehr zogen. Der Mann zeigte sich auf Vorhalt einsichtig, muss nun aber mit einem Bußgeld rechnen.

