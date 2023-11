Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss mit dem PKW unterwegs

A 61/Dintesheim (ots)

Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte ein 22-jähriger Fahrer eines PKW, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.11.2023 gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz Langwiese an der A 61 bei Dintesheim kontrollierte. Da entsprechende Vortests positiv verliefen und der 22-Jährige auch angab, in den Tagen zuvor Drogen konsumiert zu haben, musste er mit zu Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den jungen Mann erwarten nun ein Bußgeld mit Fahrverbot, sowie eine Strafanzeige.

