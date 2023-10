Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Brand im Wohnanhänger - Stuhr, Räderdiebe gestört ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Brand im Wohnanhänger

Auf dem Abstellplatz einer Fahrzeugfirma in der Nienburger Straße entstand am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in einem Wohnauflieger ein Brand. Das Feuer im Batteriebereich konnte schnell gelöscht werden. Dennoch entstand am Wohnauflieger ein Schaden. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest.

Stuhr - Räderdiebe gestört

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Freitag gegen 04.15 Uhr durch Geräusche geweckt worden und hat zwei Räderdiebe bei ihrer Arbeit gestört. Der Lkw, beladen mit Pkw, stand in der Nacht in der Marie-Curie-Straße. Die Geräusche der Räderdiebe weckten den Lkw-Fahrer. Als dieser die Tür öffnete, flüchteten die beiden Männer. Ein Rad eines geladenen Mercedes nahmen die Täter mit. Bei den drei weiteren Rädern hatten die Diebe die Radbolzen bereits gelöst. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell