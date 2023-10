POL-EN: Schwelm - Versuchter Wohnungseinbruch in der Ottostraße

Hattingen (ots) - Am Samstag, den 07.10.2023, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 20.20 Uhr öffneten unbekannte Täter eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Eichenweg. Ob die Täter im Anschluss in der Wohnung waren, wird derzeit ermittelt. Ein Beuteschaden entstand jedoch nicht. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle ...

