POL-VDMZ: Glimpflicher Ausgang einer Falschfahrt auf der Autobahn

A 63/Erbes-Büdesheim (ots) - Einen Schutzengel hatte ein 55-jähriger Fahrer eines PKW, der am 16.11.2023 gegen 17 Uhr auf der A 63 bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto verlor und sich mehrfach mit seinem PKW überschlug. Der Mann, der in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs war, kam kurz vor der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dort mehrfach in der Böschung ...

